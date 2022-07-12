Население Земли вскоре достигнет 8 млрд человек — ООН

Аналитики Организации Объединенных Наций прогнозируют, что 15 ноября 2022 года население Земли достигнет отметки в 8 млрд человек. Об этом говорится в докладе ООН World Population Prospects 2022.

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Более половины прогнозируемого прироста населения будет сосредоточено в восьми странах: ДР Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Танзании и на Филиппинах.

При этом увеличение численности людей на планете замедляется. С 2019 года темпы роста населения мира упали ниже 1%, что вполовину меньше его пиковых темпов роста — 2,3% — в 1960-х годах.

Темпы роста населения с 1950 по 2021 год. График: ООН

В новом отчете ООН также прогнозирует, что население Земли достигнет пика до конца века — в 2086 году и составит чуть более 10,4 млрд человек.

Кроме этого, в организации акцентировали внимание на том, что в 2023-м Индия, по прогнозам, заберет у Китая статус самой густонаселенной страны в мире.

Ранее в ООН прогнозировали начало массовых протестов, беспорядков в десятках стран в 2022 году, потому что цены на продукты питания во всем мире растут, а некоторые государства и вовсе недополучат продовольствие из-за того, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины.