Рекордное количество российской нефти Индия импортировала в апреле

Рекордной отметки достиг импорт российской нефти в Индию в апреле. В то же время страна сократила долю ближневосточных и африканских марок до самого низкого уровня за 22 года. Об этом сообщило международное агентство Reuters, ссылаясь на данные трейдеров.

В апреле Россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд.

Нефтепереработчики Индии, третьего по величине импортера и потребителя нефти в мире, активно покупают российскую нефть после того, как некоторые страны избегали закупок у Москвы из-за ее вторжения в Украину в феврале прошлого года.

Индия импортировала около 1,9 миллиона баррелей в сутки российской нефти в апреле, что на 4,4% больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом, российская нефть составляет около двух пятых общих закупок страны.

"Индийские нефтепереработчики сократили спотовые закупки ближневосточных и западноафриканских сортов нефти, поскольку мы получаем поставки российской нефти по более низким ценам", - рассказал работник индийского нефтеперерабатывающего завода.

Согласно данным индийского государственного банка Bank of Baroda, индийская экономика сэкономила около 5 миллиардов долларов в результате закупки подсанкционной сырой нефти из России. Кроме этого, в 2021 году российская нефть составила всего 2% годового импорта нефти в Индию. Сейчас эта цифра составляет около 20%.

Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта.

В ЕС призвали ограничить импорт индийского топлива, производимого из российской нефти, ведь таким образом страна-агрессор РФ продолжает получать доходы от продажи энергоресурсов.