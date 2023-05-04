Индия и Россия приостановили переговоры о торговле в рупиях

Индия и Россия приостановили переговоры по урегулированию двусторонней торговли в рупиях после того, как Индия не смогла убедить Москву продолжить оплату за товары в местной валюте.

Москва считает, что в конечном итоге она будет иметь годовой профицит рупий в размере более 40 миллиардов долларов, что нежелательно. Для индийских импортеров дешевой нефти и угля из России, ожидавших постоянного механизма оплаты в рупиях чтобы снизить затраты на конвертацию валюты, это может стать серьезным ударом, пишет Reuters.

Рупия не полностью конвертирована. Доля Индии в мировом экспорте товаров также составляет около 2% и эти факторы уменьшают необходимость для других стран держать рупии.

Индия принялась изучать механизм расчетов в рупиях с Россией вскоре после вторжения в Украину в феврале прошлого года, но никакой информации о соглашении в рупиях не было. Большая часть торговли производилась в долларах.

Сообщается, что Индия не может рассчитаться в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций, тогда как Россия все еще не желает принимать рупии из-за нестабильности обменного курса.

Обе стороны говорили об упрощении торговли в местных валютах, но руководящие принципы не были формализованы.

России неудобно держать рупию, но она согласна принимать оплату в китайских юанях или других валютах.

"Мы больше не хотим подталкивать расчеты в рупиях, этот механизм просто не работает. Индия делала все возможное, чтобы попытаться это сработать, но это не помогло", — сообщает источник, непосредственно знакомый с событиями.

С момента вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года импорт Индии из России вырос до 51,3 миллиарда долларов до 5 апреля с 10,6 миллиарда долларов за тот же период прошлого года, по словам другого чиновника Индии.

Источники заявили, что торговля с Россией продолжается, невзирая на санкции и проблемы с оплатой. Индийские трейдеры в настоящее время также совершают некоторые торговые платежи за пределами России.

"Третие стороны используются для расчетов за торговлю с Россией. Нет запрета на транзакции с другими странами через SWIFT. Таким образом, платежи осуществляются третьей страной, включая Китай, которые направляют их или компенсируют за свою торговлю с Россией", - сказал другой чиновник.

Кроме того, Индия и Россия обсуждают соглашение о свободной торговле, которое может еще больше углубить двусторонние коммерческие связи, процветавшие после начала войны в Украине.