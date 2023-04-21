Индия приостановила закупки оружия в РФ из-за опасений по поводу санкций США

Российские поставки военных товаров в Индию приостановились, поскольку страны пытаются найти платежный механизм, не нарушающий санкции Соединенных Штатов. Россия является крупнейшим поставщиком оружия для Индии, необходимого для разрешения пограничных споров с Пакистаном и Китаем.

Индийские платежи РФ за покупку оружия на сумму свыше 2 миллиардов долларов застряли примерно на год. В то же время Россия прекратила поставку запасных частей для трубопровода на сумму около 10 миллиардов долларов, а также двух батарей системы противоракетной обороны С-400, пишет Вloomberg.

Сообщается, что Индия не может рассчитаться в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций, тогда как Россия все еще не желает принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. В свою очередь, Нью-Дели тоже не хочет завершать сделку в российских рублях.

Правительство Индии предложило Москве использовать рупии от продажи оружия для инвестирования в индийский долг и рынки капитала во избежание накопления рупий, но правительство Владимира Путина не считает это привлекательным.

Одним из возможных решений было бы использование евро и дирхамов, валют, используемых для оплаты импорта в Индию пониженной сырой российской нефти, сказал высокопоставленный чиновник индийского правительства. Однако использование этих валют для оплаты оружия может привести к большему контролю со стороны США в отношении санкций.

В настоящее время Индия эксплуатирует более 250 истребителей российского производства Су-30 МКи, семь подлодок класса "Кило" и более 1200 танков Т-90 российского производства — все они готовы еще десять лет и нуждаются в запасных частях. Три из пяти систем противоракетной обороны С-400 уже поставлены.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия обсуждают соглашение о свободной торговле, что может еще больше углубить двусторонние коммерческие связи, процветавшие после начала войны в Украине.

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