Китай и Индия покупают российскую нефть дороже "потолка" цен G7

По данным трейдеров, Индия и Китай приобрели подавляющее большинство российской нефти в апреле по ценам выше установленного западного ценового предела в 60 долларов за баррель.

Это означает, что Кремль получает большие доходы несмотря на попытки Запада ограничить финансирование военных операций России в Украине, пишет Reuters.

Издание сообщает, что сторонники ограничения цены говорят, что оно уменьшает доходы для России, в то же время позволяя нефти поступать, но его противники говорят, что оно слишком мягкое, чтобы заставить Россию отказаться от своей деятельности в Украине.

Последние данные Refinitiv Eikon показывают, что российские нефтяные грузы Urals, загруженные в первой половине апреля, в основном направляются в порты Индии и Китая.

На Индию приходится более 70% морских поставок этого сорта в текущем месяце, а на Китай – около 20%.

Индия и Китай не согласились соблюдать лимит цен, но Запад надеялся, что угроза санкций может сдержать трейдеров от помощи этим странам покупать нефть выше лимита.

По словам трейдеров, средняя скидка на нефть Urals составила 13 долларов США за баррель до датированной марки Brent на основе DES (поставка с судна) в индийских портах и 9 долларов США за ICE Brent в портах Китая, в то время как стоимость доставки составила 10,5 долларов. США за баррель и 14 долларов США за баррель соответственно для грузов из балтийских портов в Индию и Китай. В балтийских портах предусматриваются дополнительные расходы на транспортировку около 2 долларов США за баррель. Расчеты Reuters показывают, что общая цена на нефть в апреле превышала 60 долларов США за баррель.

Ставки фрахта на грузы Urals, загружаемые в балтийских портах для доставки в Индию, снизились до $7,5-$7,6 миллиона с $8-8,1 миллиона две недели назад, сообщили трейдеры. Стоимость доставки танкерами из балтийских портов в Китай составила 10 миллионов долларов по сравнению с почти 11 миллионами долларов пару недель назад.

Страны "Большой семерки" (G7) решили сохранить предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов США за баррель, несмотря на рост мировых цен на сырую нефть и призывы некоторых стран снизить максимальную цену, чтобы ограничить доходы Кремля.