Китай та Індія купують російську нафту дорожче за "стелю" цін G7

За даними трейдерів, Індія та Китай придбали переважну більшість російської нафти в квітні за цінами, вищими за встановлену західну цінову межу в 60 доларів за барель.

Це означає, що Кремль отримує більші доходи, незважаючи на спроби Заходу обмежити фінансування військових операцій Росії в Україні, пише Reuters.

Видання повідомляє, що прихильники обмеження ціни кажуть, що воно зменшує доходи для Росії, водночас дозволяючи нафті надходити, але його противники кажуть, що воно є надто м’яким, щоб змусити Росію відмовитися від своєї діяльності в Україні.

Останні дані Refinitiv Eikon показують, що російські нафтові вантажі Urals, завантажені в першій половині квітня, в основному прямують до портів Індії та Китаю.

На Індію припадає понад 70% морських поставок цього сорту цього місяця, а на Китай – близько 20%.

Індія та Китай не погодилися дотримуватися ліміту цін, але Захід сподівався, що загроза санкцій може стримати трейдерів від допомоги цим країнам купувати нафту вище ліміту.

За словами трейдерів, середня знижка на нафту Urals становила 13 доларів США за барель до датованої марки Brent на основі DES (поставка з судна) в індійських портах і 9 доларів США за ICE Brent у портах Китаю, тоді як вартість доставки становила 10,5 доларів США за барель і 14 доларів США за барель відповідно для вантажень з балтійських портів в Індію та Китай. У балтійських портах передбачаються додаткові витрати на транспортування близько 2 доларів США за барель. Розрахунки Reuters показують, що загальна ціна на нафту у квітні перевищувала 60 доларів США за барель.

Ставки фрахту на вантажі Urals, які завантажуються в балтійських портах для доставки до Індії, знизилися до $7,5-$7,6 мільйонів з $8-8,1 мільйонів два тижні тому, повідомили трейдери. Вартість доставки танкерами з балтійських портів до Китаю склала 10 мільйонів доларів, порівняно з майже 11 мільйонами доларів пару тижнів тому.

Країни "Великої сімки" (G7) виришили зберегти граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів США за барель, незважаючи на зростання світових цін на сиру нафту та заклики деяких країн знизити максимальну ціну, щоб обмежити доходи Кремля.