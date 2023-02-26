Країни Північної Африки можуть реекспортувати російські нафтопродукти до ЄС — WSJ

Аналітики ринку нафтопродуктів зафіксували нову тенденцію: країни Північної Африки різко наростили імпорт нафтопродуктів з Росії і паралельно збільшили експорт продуктів переробки нафти.

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Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

Видання наводить приклад: Туніс, який майже не імпортував російських нафтопродуктів у 2021 році, в останні місяці закуповував ДП, бензин та нафту, яка зазвичай використовується для виробництва хімікатів і пластмас. У січні країна закупила 2,8 млн барелів російських нафтопродуктів і, як очікується, імпортує ще 3,1 мільйона барелів у лютому.

Збільшення імпорту до Тунісу та Марокко збіглося зі зростанням їх власного експорту нафтопродуктів з цих країн.

Збільшення експорту з цих країн зафіксували 5 лютого, коли набули чинності санкцій ЄС щодо російських нафтопродуктів. Зокрема, Марокко у січні експортувала 280 тис барелів дизельного палива на Канарські острови Іспанії та ще 270 тис барелів — до Туреччини, що збіглося з надходженням російського дизельного палива до Марокко.

Крім того, згідно з даними Kpler, Марокко наростило імпорт російського дизельного палива з 600 тис барелів за весь 2021 рік до 1,2 млн барелів у лютому, як очікується.

"Навіть якби ви хотіли це регулювати, як би ви це зробили?. Якщо вантаж 51% з Марокко, 49% з Росії, як би ви це підтвердили чи підрахували?", — зауважив керівник відділу досліджень нафти в Оксфордському інституті енергетичних досліджень Андреас Економу.

Загалом аналітики дійшли думки, що попри санкції ЄС наразі немає механізму, який би контролював походження нафтопродуктів, які країни ЄС імпортують з Африки.

Нагадаємо, нещодавнон нафтову компанію Shell звинуватили у затягуванні війні, яку Росія розпочала проти України, використовуючи "лазівку" в санкційний системі ЄС. Компанія може поставляти нафтопродукти в Європу через Туреччину.

Джерело фото: ua.depositphotos.com