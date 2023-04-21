Індія призупинила закупки зброї в РФ через побоювання щодо санкцій США

Російські поставки військових товарів до Індії призупинилися, оскільки країни намагаються знайти платіжний механізм, який не буде порушувати санкції Сполучених Штатів. Росія є найбільшим постачальником зброї для Індії, необхідної для вирішення прикордонних суперечок з Пакистаном і Китаєм.

Індійські платежі РФ за купівлю зброї на суму понад 2 мільярди доларів застрягли приблизно на рік. В той же час Росія припинила постачання запасних частин для трубопроводу на суму близько 10 мільярдів доларів , а також двох батарей системи протиракетної оборони С-400, пише Вloomberg

Повідомляється, що Індія не може розрахуватися за у доларах США через побоювання щодо вторинних санкцій, тоді як Росія все ще не бажає приймати рупії через нестабільність обмінного курсу. В свою чергу, Нью-Делі також не хоче завершувати угоду в російських рублях.

Уряд Індії запропонував Москві використовувати рупії від продажу зброї для інвестування в індійський борг і ринки капіталу, щоб уникнути накопичення рупій, але уряд Володимира Путіна не вважає це привабливим.

Одним із можливих рішень було б використання євро та дирхамів, валют, які використовуються для оплати імпорту в Індію зниженої російської сирої нафти, сказав високопоставлений чиновник індійського уряду. Однак використання цих валют для оплати зброї може призвести до більшого контролю з боку США щодо санкцій.

Наразі Індія експлуатує понад 250 винищувачів російського виробництва Су-30 МКі, сім підводних човнів класу "Кіло" та понад 1200 танків Т-90 російського виробництва — усі вони готові ще десять років і потребують запасних частин. Три з п'яти систем протиракетної оборони С-400 вже поставлені.

Раніше повідомлялося, що Індія та Росія обговорюють угоду про вільну торгівлю, що може ще більше поглибити двосторонні комерційні зв’язки, які почали процвітали після початку війни в Україні.

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