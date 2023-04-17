Індія та Росія планують укласти угоду про вільну торгівлю

Індія та Росія обговорюють угоду про вільну торгівлю, що може ще більше поглибити двосторонні комерційні зв’язки, які почали процвітали після початку війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що міністр закордонних справ Індії Джайшанкар заявив, що його уряд має "попередню згоду" щодо торговельної угоди, яка, за словами міністра торгівлі та промисловості Росії Дениса Мантурова, дасть гарантію двосторонніх інвестицій.

Індія прямо не критикувала вторгнення Росії в Україну, яку Москва називає "спеціальної військовою операцією", і закликала до мирного вирішення конфлікту шляхом діалогу.

Росія витіснила Ірак минулого місяця і стала головним постачальником сирої нафти в Індію. Загальний обсяг індійського імпорту з Росії зріс майже в чотири рази до 46,33 мільярда доларів.

Мантуров сказав, що Москва намагалася збільшити імпорт техніки з Індії, щоб покращити торговий баланс.

"Нам потрібно знайти нішу в продуктах, які Індія може замінити. Удеяких проектах нам потрібна така широка співпраця, як це було до санкцій", — сказав російський чиновник.

Як пише Reuters, Росія потенційно намагається імпортувати з Індії понад 500 товарів для ключових секторів, включаючи автомобілі, літаки та поїзди, оскільки західні санкції підривають здатність Москви підтримувати роботу основних галузей промисловості.

Індія також прагне скоротити дефіцит торгівлі з Росією, яка протягом десятиліть була найбільшим постачальником військового обладнання для Індії та четвертим за величиною ринком для індійських фармацевтичних препаратів.

Джайшанкар сказав, що індійський бізнес може отримати вигоду з російських технологій і що Нью-Делі працює над вирішенням питань платежів, сертифікації та логістики.

Раніше агенство Bloomberg писало, що Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7, що цілком задовольняє адміністрацію США, де переконані, що це позитивно впливає як на індійськуекономіку, так і на стабілізацію нафтових ринків.