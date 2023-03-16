Індійсько-російська оборонна фірма планує укласти контракт на $ 200 млн з Індонезією

Індійсько-російська оборонна компанія BrahMos Aerospace планує цього року закрити угоду про продаж Індонезії надзвукових крилатих ракет на суму щонайменше 200 мільйонів доларів, оскільки вона прагне розширити свою присутність у Південно-Східній Азії.

Про це повідомив генеральний директор компанії Атул Ране в інтерв’ю Reuters.

BrahMos, спільне підприємство між Індією та Росією, уклало свою першу іноземну угоду минулого року, продавши Філіппінам протикорабельні ракети берегового базування на суму 375 мільйонів доларів , що є частиною амбітного поштовху прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді потроїти експорт оборонної продукції.

Компанія вела тривалі переговори з Індонезією, і подробиці про розмір і терміни потенційної угоди раніше не повідомлялися.

Атул Ране сказав, що він веде переговори з Джакартою щодо угоди вартістю від 200 до 350 мільйонів доларів США, згідно з якою компанія пропонувала поставити ракети берегового базування.

"У мене зараз є команда в Джакарті. Сили оборони Індонезії надзвичайно зацікавлені", — сказав Ране, додавши, що угода може бути укладена протягом року.

BrahMos також прагне отримати наступне замовлення на суму близько 300 мільйонів доларів на Філіппінах, де планується поставки її ракет.

Як зазначає видання, відповідно до даних оборонної розвідувальної компанії Janes, у відповідь на зростання морської присутності Китаю в Південно-Китайському морі та деяких прилеглих районах Індонезія та Філіппіни збільшили свої витрати на закупівлю зброї та іншої військової техніки.

Інвестиції Індонезії в придбання нової зброї зросли майже на 28% у 2021 році та на 69% у 2022 році, тоді як Філіппіни спостерігали зростання на 29% у 2021 році та 40% у 2022 році .

"Територіальні суперечки з Китаєм викликають серйозне занепокоєння для більшості країн Південно-Східної Азії, через що їхній оборонний бюджет відповідає вимогам безпеки", — сказав Акаш Пратім Деббарма, аерокосмічний та оборонний аналітик GlobalData.

Значна частина нових військових закупівель Південно-Східної Азії надходить від традиційних постачальників, включаючи Сполучені Штати, Францію та Росію.

"Ми отримали добро на ринок у кожній країні Південно-Східної Азії як від уряду Індії, так і від уряду Росії", — сказав Рейн.

BrahMos було створено на основі міжурядової угоди в 1998 році як спільне підприємство між державною організацією оборонних досліджень і розробок Індії та Росії.

Санкції Заходу проти Росії за її вторгнення в Україну не вплинули на виробництво чи планування BrahMos.

Незважаючи на те, що ракети BrahMos все ще залежать від російських деталей і сировини, Рейн сказав, що відсоток індійських комплектуючих зріс до понад 70% з приблизно 15% на початку роботи підприємства.

Нагадаємо, нещодавно Іран уклав з Москвою угоду про купівлю винищувачів Су-35, в рамках зближення відносин, в результаті чого Росія вже налагодила поставки дронів-камікадзе для війни проти України.