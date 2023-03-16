Индийско-российская оборонная фирма планирует заключить контракт на $200 млн с Индонезией

Индийско-российская оборонная компания BrahMos Aerospace планирует закрыть соглашение о продаже Индонезии сверхзвуковых крылатых ракет на сумму не менее 200 миллионов долларов, поскольку она стремится расширить свое присутствие в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщил генеральный директор компании Атул Ране в интервью Reuters.

BrahMos, совместное предприятие между Индией и Россией, заключило свое первое иностранное соглашение в прошлом году, продав Филиппинам противокорабельные ракеты берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов, что является частью амбициозного толчка премьер-министра Индии Нарендры Моди утроить экспорт оборонной продукции.

Компания вела длительные переговоры с Индонезией, и подробности о размере и сроках потенциального соглашения ранее не сообщались.

Атул Ране сказал, что он ведет переговоры с Джакартой по соглашению стоимостью от 200 до 350 миллионов долларов США, согласно которому компания предлагала поставить ракеты берегового базирования.

"У меня сейчас есть команда в Джакарте. Силы обороны Индонезии очень заинтересованы", — сказал Ране, добавив, что соглашение может быть заключено в течение года.

BrahMos также стремится получить следующий заказ на сумму около 300 миллионов долларов на Филиппинах, где планируется поставка ее ракет.

Согласно данным оборонной разведывательной компании Janes, в ответ на рост морского присутствия Китая в Южно-Китайском море и некоторых прилегающих районах Индонезия и Филиппины увеличили свои расходы на закупку оружия и другой военной техники.

Инвестиции Индонезии в приобретение нового оружия выросли почти на 28% в 2021 году и на 69% в 2022 году, тогда как Филиппины наблюдали рост на 29% в 2021 году и 40% в 2022 году.

"Территориальные споры с Китаем вызывают серьезную обеспокоенность для большинства стран Юго-Восточной Азии, из-за чего их оборонный бюджет отвечает требованиям безопасности", - сказал Акаш Пратим Деббарма, аэрокосмический и оборонный аналитик GlobalData.

Значительная часть новых военных закупок Юго-Восточной Азии поступает от традиционных поставщиков, включая Соединенные Штаты, Францию и Россию.

"Мы получили добро на рынок в каждой стране Юго-Восточной Азии как от правительства Индии, так и от правительства России", - сказал Рейн.

BrahMos была создана на основе межправительственного соглашения в 1998 году как совместное предприятие между государственной организацией оборонных исследований и разработок Индии и России.

Санкции Запада против России за ее вторжение в Украину не повлияли на производство или планирование BrahMos.

Несмотря на то, что ракеты BrahMos все еще зависят от российских деталей и сырья, Рейн сказал, что процент индийских комплектующих вырос до более чем 70% с примерно 15% в начале работы предприятия.

Напомним, недавно Иран заключил с Москвой соглашение о покупке истребителей Су-35, в рамках сближения отношений, в результате чего Россия уже наладила поставки дронов-камикадзе для войны против Украины.