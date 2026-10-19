UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,20

45,08

EUR

51,00

50,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Третий раз под ударом: в Киеве из-за обстрела РФ повреждено помещение Счетной палаты (ФОТО)

поврежденное помещение Счетной палаты
В результате вражеских обстрелов Киева существенно пострадало одно из помещений Счетной палаты/Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

В результате российского баллистического удара по Киеву в ночь на 19 октября третий раз с начала полномасштабной войны повреждено одно из помещений Счетной палаты. Ранение получил охранник, а около 100 работников будут временно работать в других помещениях.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава Счетной палаты Ольга Песчанская.

Что известно о последствиях удара

"В результате вражеского обстрела Киева существенно пострадало одно из помещений Счетной палаты. Повреждена техника и другое имущество", — отметила Песчанская.

Фото 2 — Третий раз под ударом: в Киеве из-за обстрела РФ повреждено помещение Счетной палаты (ФОТО)
Поврежденное помещение Счетной палаты/Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

По ее словам, охраннику не понадобилась госпитализация. Сейчас специалисты оценивают ущерб и ликвидируют последствия попадания.

В поврежденном здании работали около 100 человек. Это работники двух департаментов аудита государственного бюджета, финансовых учреждений и долга, а также гуманитарной и социальной сферы и территориального управления Счетной палаты в Киеве.

Фото 3 — Третий раз под ударом: в Киеве из-за обстрела РФ повреждено помещение Счетной палаты (ФОТО)
В Киеве повреждено одно из зданий Счетной палаты/Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

Резьба здание временно непригодно для работы, поэтому для работников организуют рабочие места в других помещениях.

"Несмотря на это, Счетная палата продолжает работать и выполнять свои полномочия. Ведь во время войны надлежащий контроль за использованием государственных средств особенно важен: от эффективного управления бюджетными ресурсами зависит возможность государства обеспечивать первоочередные потребности и сохранять финансовую устойчивость", — подчеркнула глава госоргана.

Напомним, в результате массированного обстрела Киева 19 октября повреждена наземная станция метрополитена. Наземные станции метро "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке временно закрыли вход и выход.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности