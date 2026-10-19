Третий раз под ударом: в Киеве из-за обстрела РФ повреждено помещение Счетной палаты (ФОТО)

В результате российского баллистического удара по Киеву в ночь на 19 октября третий раз с начала полномасштабной войны повреждено одно из помещений Счетной палаты. Ранение получил охранник, а около 100 работников будут временно работать в других помещениях.

Как пишет Dilo, об этом сообщила глава Счетной палаты Ольга Песчанская.

Что известно о последствиях удара

"В результате вражеского обстрела Киева существенно пострадало одно из помещений Счетной палаты. Повреждена техника и другое имущество", — отметила Песчанская.

Поврежденное помещение Счетной палаты/Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

По ее словам, охраннику не понадобилась госпитализация. Сейчас специалисты оценивают ущерб и ликвидируют последствия попадания.

В поврежденном здании работали около 100 человек. Это работники двух департаментов аудита – государственного бюджета, финансовых учреждений и долга, а также гуманитарной и социальной сферы – и территориального управления Счетной палаты в Киеве.

В Киеве повреждено одно из зданий Счетной палаты/Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

Резьба здание временно непригодно для работы, поэтому для работников организуют рабочие места в других помещениях.

"Несмотря на это, Счетная палата продолжает работать и выполнять свои полномочия. Ведь во время войны надлежащий контроль за использованием государственных средств особенно важен: от эффективного управления бюджетными ресурсами зависит возможность государства обеспечивать первоочередные потребности и сохранять финансовую устойчивость", — подчеркнула глава госоргана.

Напомним, в результате массированного обстрела Киева 19 октября повреждена наземная станция метрополитена. Наземные станции метро "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке временно закрыли вход и выход.