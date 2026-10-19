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Втретє під ударом: у Києві через обстріл РФ пошкоджено приміщення Рахункової палати (ФОТО)

пошкоджене приміщення Рахункової палати
Унаслідок ворожого обстрілу Києва суттєво постраждало одне з приміщень Рахункової палати / Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

Унаслідок російського балістичного удару по Києву в ніч на 19 жовтня втретє від початку повномасштабної війни пошкоджено одне з приміщень Рахункової палати. Поранення дістав охоронець, а близько 100 працівників тимчасово працюватимуть в інших приміщеннях.

Як пише Dilo, про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

Що відомо про наслідки удару

"Унаслідок ворожого обстрілу Києва суттєво постраждало одне з приміщень Рахункової палати. Пошкоджено техніку та інше майно", — зазначила Піщанська.

Фото 2 — Втретє під ударом: у Києві через обстріл РФ пошкоджено приміщення Рахункової палати (ФОТО)
Пошкожене приміщення Рахункової палати / Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

За її словами, охоронцю не знадобилася госпіталізація. Наразі фахівці оцінюють збитки та ліквідовують наслідки влучання.

У пошкодженій будівлі працювали близько 100 людей. Це працівники двох департаментів аудиту державного бюджету, фінансових установ і боргу, а також гуманітарної та соціальної сфери і територіального управління Рахункової палати в Києві.

Фото 3 — Втретє під ударом: у Києві через обстріл РФ пошкоджено приміщення Рахункової палати (ФОТО)
 У Києві пошкоджено одну з будівель Рахункової палати / Фото: facebook.com/ol.ga.pisans.ka

Нарізі будівля тимчасово непридатна для роботи, тому для працівників організовують робочі місця в інших приміщеннях.

"Попри це, Рахункова палата продовжує працювати й виконувати свої повноваження. Адже у час війни належний контроль за використанням державних коштів особливо важливий: від ефективного управління бюджетними ресурсами залежить спроможність держави забезпечувати першочергові потреби та зберігати фінансову стійкість", — наголосила голова держоргану.

Нагадаємо, унаслідок масованого обстрілу Києва 19 жовтня пошкоджено наземну станцію метрополітену. Наземні станції метро "Чернігівська" і "Лісова" на червоній гілці тимчасово закрили на вхід і вихід. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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