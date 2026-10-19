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Российские удары полностью остановили завод Cersanit в Житомирской области: возобновить работу пока невозможно

завод Cersanit в Звягеле
Российские атаки остановили завод Cersanit в Житомирской области/Фото: Cersanit

Завод польской компании Cersanit в Звягеле Житомирской области полностью прекратил производство керамики и сантехники после двух атак российских дронов. Предприятие потерпело значительные разрушения. В компании заявили, что в нынешних условиях не может возобновить его работу.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Cersanit.

Последствия атак

Предприятие атаковали в ночь с 11 на 12 сентября и в ночь с 15 на 16 октября. В результате ударов повреждено здание завода и ключевые элементы технологической линии.

Всех работников, находившихся на территории во время атак, были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

В компании объяснили, что решение об остановке производства связано не только с масштабом разрушений, но и рисками для персонала. Частые воздушные тревоги, эвакуации, перебои с электроснабжением и падение напряжения делают невозможным стабильную и безопасную работу.

"Безопасность людей для нас превыше всего, и мы не можем подвергать их риску ", заявили в Cersanit.

Компания также сообщила, что повреждения настолько значительны, что при нынешних условиях восстановить завод невозможно: " Повреждения завода настолько значительны, что при нынешних условиях мы не в состоянии их восстановить".

Что это значит для работников

Cersanit работает в Украине более 20 лет. По данным компании, на предприятии в Звягеле занято около 1000 человек в производстве, продажах, маркетинге и обслуживании клиентов. Однако, в опубликованном заявлении не уточняется, что будет с работниками после остановки предприятия.

Ранее сообщалось, что авод польской компании Cersanit SA по производству керамики и сантехники в городе Звягель Житомирской области полностью прекратил работу из-за разрушений, нанесенных российскими реактивными дронами 12 сентября.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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