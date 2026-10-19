Російські удари повністю зупинили завод Cersanit на Житомирщині: відновити роботу поки неможливо

Завод польської компанії Cersanit у Звягелі Житомирської області повністю припинив виробництво кераміки та сантехніки після двох атак російських дронів. Підприємство зазнало значних руйнувань. У компанії заявили, що за нинішніх умов не може відновити його роботу.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Cersanit.

Наслідки атак

Підприємство атакували в ніч із 11 на 12 вересня та в ніч із 15 на 16 жовтня. Унаслідок ударів пошкоджено будівлю заводу та ключові елементи технологічної лінії.

Усіх працівників, які перебували на території під час атак, евакуювали. Загиблих і постраждалих немає.

У компанії пояснили, що рішення про зупинку виробництва пов’язане не лише з масштабом руйнувань, а й із ризиками для персоналу. Часті повітряні тривоги, евакуації, перебої з електропостачанням і падіння напруги унеможливлюють стабільну та безпечну роботу.

"Безпека людей для нас понад усе, і ми не можемо наражати їх на ризик", — заявили в Cersanit.

Компанія також повідомила, що пошкодження настільки значні, що за нинішніх умов відновити завод неможливо: "Пошкодження заводу настільки значні, що за нинішніх умов ми не в змозі їх відновити".

Що це означає для працівників

Cersanit працює в Україні понад 20 років. За даними компанії, на підприємстві у Звягелі зайняті близько 1000 людей у виробництві, продажах, маркетингу та обслуговуванні клієнтів. Однак в опублікованій заяві не уточнюється, що буде з працівниками після зупинки підприємства.

Раніше повідомлялося, що завод польської компанії Cersanit SA із виробництва кераміки та сантехніки у місті Звягель Житомирської області повністю припинив роботу через руйнування, завдані російськими реактивними дронами 12 вересня.