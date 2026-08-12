ДТЭК остановил работу газового объекта после российского удара

Компания ДТЭК "Нафтогаз" была вынуждена остановить работу одного из своих газодобывающих объектов в Полтавской области из-за очередного удара войск РФ по энергетической инфраструктуре.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате атаки работа объекта газодобычи в Полтавской области остановлена", — отметили в компании.

Специалисты оценивают масштабы повреждений и работают над ликвидацией последствий обстрелов.

Напомним, 30 июня в Днепропетровской области в результате вражеской атаки были повреждены энергетические объекты компании ДТЭК. Поэтому часть семей прифронтовой зоны осталась без света.