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ДТЭК остановил работу газового объекта после российского удара
Компания ДТЭК "Нафтогаз" была вынуждена остановить работу одного из своих газодобывающих объектов в Полтавской области из-за очередного удара войск РФ по энергетической инфраструктуре.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
"Сегодня враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК "Нафтогаз". В результате атаки работа объекта газодобычи в Полтавской области остановлена", — отметили в компании.
Специалисты оценивают масштабы повреждений и работают над ликвидацией последствий обстрелов.
Напомним, 30 июня в Днепропетровской области в результате вражеской атаки были повреждены энергетические объекты компании ДТЭК. Поэтому часть семей прифронтовой зоны осталась без света.