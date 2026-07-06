Россия атаковала здания ДТЭК в Киеве: повреждены бригадные авто и производственные базы

В ночь на 6 июля в результате очередного массированного обстрела со стороны РФ разрушений подверглись объекты энергетической инфраструктуры в столице. В частности, зафиксированы повреждения на производственных площадках компании ДТЭК.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме зданий, обломками и взрывной волной изуродованы бригадные автомобили и спецтехнику, которую энергетики используют для ликвидации аварий.

В настоящее время ремонтные бригады ДТЭК работают на местах попаданий, ликвидируя последствия вражеской атаки.

Специалисты компании оперативно оценивают масштабы нанесенного ущерба для скорейшего восстановления полноценной работы подразделений.

В ДТЭК добавили, что никто из работников предприятия в результате ночных ударов не пострадал.

Напомним, в ночь на 6 июля россияне совершили массированный ракетный обстрел Киева. Россия выпустила 68 ракет и еще 351 ударный дрон. По данным ГСЧС, в Киеве значительно повреждено около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда. В Дарницком районе ракета попала во двор между домами. К сожалению, 11 человек погибли, более 60 – пострадали.