Росія атакувала будівлі ДТЕК у Києві: пошкоджені бригадні авто та виробничі бази

У ніч проти 6 липня внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ руйнувань зазнали об'єкти енергетичної інфраструктури в столиці. Зокрема, зафіксовано пошкодження на виробничих майданчиках компанії ДТЕК.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Окрім будівель, уламками та вибуховою хвилею понівечено бригадні автомобілі та спецтехніку, яку енергетики використовують для ліквідації аварій.

Наразі ремонтні бригади ДТЕК працюють на місцях влучань, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.

Фахівці компанії оперативно оцінюють масштаби завданих збитків для якнайшвидшого відновлення повноцінної роботи підрозділів.

В ДТЕК додали, що ніхто з працівників підприємства внаслідок нічних ударів не постраждав.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня росіяни здійснили масований ракетний обстріл Києва. Росія випустила 68 ракет і ще 351 ударний дрон. За даними ДСНС у Києві значно пошкоджено близько 30 житлових будинків. У Подільському районі ракетний удар зруйнував частину під’їзду. У Дарницькому районі ракета влучила у двір між будинками. На жаль, 11 людей загинули, понад 60 - постраждали.