Nvidia планує надати $250 млрд гарантій на новий ШІ-дата-центр для OpenAI

Американський виробник мікросхем Nvidia Corp. веде переговори про надання фінансових гарантій на суму до $250 млрд, щоб допомогти компанії OpenAI орендувати обчислювальні потужності у США. Ідеться про проєкт дата-центру вартістю $500 млрд та потужністю 10 гігават у штаті Огайо, яким опікується SoftBank Group Corp.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними видання, переговори перебувають на ранній стадії та можуть завершитися без результату або зі зміною умов. У разі успіху обчислювальний хаб, запуск якого заплановано на 2028 рік, стане одним із найбільших у світі.

Проєкт розробляє дочірня компанія SB Energy, і він є ключовим як для засновника SoftBank Масайоші Сона, так і для адміністрації Дональда Трампа, яка вже відзначила ці інвестиції.

Специфіка угоди та занепокоєння ринку

Підтримка власного продажу: потенційна угода є прикладом "кільцевого фінансування", коли техногіганти інвестують у проєкти партнерів, які згодом купують їхнє ж обладнання.

Побоювання інвесторів: на ринку зростає занепокоєння, що масштабні інвестиції в інфраструктуру ШІ створюють ризик надлишку потужностей, які не перекриються реальним попитом.

Співпраця з OpenAI: за даними ЗМІ, Nvidia також окремо обговорює фінансування закупівель чипів для розробника ChatGPT на суму до $350 млрд.

Крім цього, Nvidia розширює інфраструктуру в Азії — інвестує $1 млрд у південнокорейську Naver Corp. та будує дата-центри разом із SK Group для забезпечення доступу до чипів пам'яті HBM.

Нагадаємо, раніше Nvidia уклала угоду на $1,5 млрд з Amkor Technology Inc. щодо передплати та зміцнення потужностей із пакування напівпровідників у межах стратегії з розширення виробництва чипів у США.