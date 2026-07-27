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Після обстрілів без світла залишилися споживачі у чотирьох областях

лінії електтропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 4 областях / Depositphotos

В Україні 27 липня не прогнозують обмежень споживання електроенергії. Водночас через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській і Харківській областях тимчасово залишається без світла.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міненерго.

Енергетики проводять відновлювальні роботи у постраждалих регіонах. Ремонт пошкодженого обладнання триває цілодобово.

У Чернігівській області російський FPV-дрон атакував енергетичний об’єкт. Унаслідок удару поранення отримав працівник енергетичної галузі, його доправили до лікарні.

Попри пошкодження та локальні аварійні відключення, застосування обмежень електроенергії протягом доби не очікується.

Споживачів закликали за можливості переносити використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00, коли в енергосистемі є більше доступної електроенергії.

Нагадаємо, 23 липня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Донецькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко