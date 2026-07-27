Рейтинг найефективніших топменеджерів будівельного ринку від ProfBuild: триває онлайн-голосування

Онлайн-голосування у межах загальнонаціонального Рейтингу найефективніших топменеджерів українського будівельного ринку, яке 1 липня запустила редакція спеціалізованого видання Prof Build, продовжується.

"Ми прагнемо відзначити управлінців, чиї зважені стратегічні рішення, масштабні проєкти відновлення та сучасні технологічні підходи забезпечують стійкість підприємств. Тих, чия діяльність сприяє залученню інвестицій та стимулює розвиток галузі в нинішніх умовах. Тих, хто об'єднує навколо себе сильні команди та допомагає країні долати найважчі інфраструктурні виклики", – заявила головний редактор журналу Світлана Шах.

Рейтинг охоплює всі сегменти будівельного ринку та дотичних галузей економіки.

Проголосувати можна за посиланням.

Кожен учасник голосування має можливість віддати свій голос одночасно за трьох номінантів.

Щоб запропонувати кандидатуру, редакція пропонує надіслати інформацію про кандидата чи кандидатку на електронну пошту [email protected]:

ім’я, прізвище та фото керівника (квадратний формат, до 1600х1600px);

офіційну посаду та точну назву підприємства;

стислу довідку про головні професійні здобутки (обсягом до 500 знаків).

Фіналістів буде обрано за результатами відкритого онлайн-голосування.

Підсумки та імена фіналістів будуть опубліковані на вебпорталі ProfBuild.in.ua, а також на сторінках друкованого випуску журналу Prof Build.

Долучайтеся, щоб разом підтримати лідерів, які рухають вперед будівельний бізнес України!

Медіапартнери: Trueua, Build Portal, Property Times, RE:UKRAINE, 33 канал, "Перший Бізнесовий | BIZ, but.in.ua, delo.ua.