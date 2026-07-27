Кількість нових компаній в Україні досягла трирічного максимуму

В Україні за перше півріччя 2026 року зареєстрували 19 758 нових компаній - це найбільший показник за останні три роки. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість нових бізнесів зросла на 8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Opendatabot.

Де в Україні найактивніше створюють компанії

Водночас за перші шість місяців року припинили діяльність або перебували у процесі припинення 6 563 компанії. Це на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Попри зростання кількості закриттів, загальна динаміка залишається позитивною - чистий приріст бізнесу становив 13 195 компаній.

Найбільше нових компаній додалося у сфері оптової торгівлі - приріст становив 2 304 бізнеси. На другому місці опинилася ІТ-галузь із приростом 1 254 компанії, далі - нерухомість (+1 104), громадські організації (+859) та обслуговування будинків (+824).

Водночас скорочення кількості компаній зафіксували у сфері державного управління та оборони - мінус 289 бізнесів, освіті - мінус 282, ветеринарії - мінус 20, водопостачанні - мінус 14, а також у творчій та мистецькій діяльності - мінус 11.

За регіонами найбільший приріст продемонстрував Київ, де кількість компаній збільшилася на 5 338. Далі за показниками йдуть Львівська область із приростом 1 220 компаній та Дніпропетровська область - 1 177. Загалом позитивну динаміку зафіксували у 23 регіонах, тоді як скорочення відбулося у чотирьох областях. Найбільше зменшення спостерігалося у прифронтових Донецькій та Луганській областях.

Серед причин припинення діяльності бізнесу найчастіше фіксували ліквідацію компаній - 3 479 випадків. Ще 1 410 припинень пов’язані з реорганізацією, 651 — із процедурою банкрутства, а 574 компанії припинили діяльність за рішенням суду, не пов’язаним із банкрутством.

Серед найбільших компаній, які припинили діяльність або перебувають у процесі припинення, за показником доходу за фінансовою звітністю за 2025 рік лідирує компанія "Промофлай" із доходом близько 3 млрд грн. Усі компанії з десятки найбільших наразі мають статус припинення.

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