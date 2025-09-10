Iнновації та вихід на нові ринки: українські бізнесмени можуть пройти безоплатне навчання

Ideas Center УКУ спільно зі Stanford Graduate School of Business оголосили про старт третього набору на програму Stanford Ignite Ukraine. Безоплатне навчання розраховане на 42 українських підприємців малого та середнього бізнесу, які прагнуть масштабування, інновацій та виходу на нові ринки.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Про навчання

Навчання у програмі Stanford Ignite Ukraine стартує в березні 2026 року і триватиме один тиждень у стінах Українського католицького університету, чотири тижні онлайн та три тижні безпосередньо у Stanford Graduate School of Business, одній із провідних бізнес-шкіл світу. Вартість навчання повністю покривають організатори.

Програму реалізують Ideas Center UCU спільно зі Stanford Graduate School of Business за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, UCU Business School та Українського фонду стартапів.

Stanford Ignite Ukraine розрахована на власників малого та середнього бізнесу з мінімум трирічним досвідом, штатом від 8 до 249 працівників та амбіціями щодо масштабування, запуску нових продуктів чи послуг, залучення інвестицій та виходу на міжнародні ринки, наголошує пресслужба.

Що учасники отримають від програми:

Знання та практичні інструменти від професорів Stanford GSB — від побудови бізнес-моделей, маркетингу та фінансів до дизайн-мислення та управління бізнесом у кризових ситуаціях.

Можливість застосувати отримані знання на практиці, працюючи в командах під менторством викладачів Stanford GSB, УКУ та досвідчених бізнес-практиків.

Розширення професійних контактів: нетворкінг із спільнотою Кремнієвої долини, зворотний зв’язок від інвесторів, підприємців та експертів, а також шанс стати частиною глобальної спільноти Stanford GSB.

