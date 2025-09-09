Аудит кримінальних справ щодо бізнесу: 35% проваджень закрито через відсутність доказів

Аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу показав, що 35% справ закрито через відсутність об’єктивних даних про склади та події правопорушень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Що показав аудит

Аудит понад 23 тисяч кримінальних справ щодо бізнесу показав, що у 35% проваджень ухвалено рішення про закриття через відсутність достатніх доказів. Причина — відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи.

Основна мета перевірки — захистити чесних підприємців і притягнути до відповідальності тих, хто дійсно порушує закон.

"Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон, відповідальність буде невідворотною", - наголосив Кравченко.

Кравченко додав, що бізнес давно очікував на гарантії захисту та можливість безпосередньої комунікації з прокуратурою. Для цього створено портал "СтопТиск", який працює не формально - кожне повідомлення опрацьовується, а реакція відомства буде швидкою.

"Я особисто стежу за його роботою. Це ефективний спосіб забезпечити чесний діалог між прокуратурою та бізнесом", - підсумував він.

В свою чергу Гороховський відзначив, що практика відкриття кримінальних проваджень проти бізнесу з надуманих причин, в розрахунку на "позасудове" врегулювання, має бути випалена вогнем. Підприємці не злочинці і заслуговують на повагу і справедливість. Працюєш у білу – тобі вдячні, тебе поважають, цінують і не заважають працювати.

Нагадаємо, нова цифрова платформа "Стоп тиск" дозволяє підприємцям подавати звернення безпосередньо до відповідних підрозділів прокуратури. Крім того, готуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають погодження з прокурором реєстрації справ проти бізнесу та слідчих запитів.