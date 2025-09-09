Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,03

EUR

48,38

+0,22

Готівковий курс:

USD

41,25

41,14

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Аудит кримінальних справ щодо бізнесу: 35% проваджень закрито через відсутність доказів

справа, документи
Результати аудиту кримінальних справ показали низьку судову перспективу

Аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу показав, що 35% справ закрито через відсутність об’єктивних даних про склади та події правопорушень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Що показав аудит

Аудит понад 23 тисяч кримінальних справ щодо бізнесу показав, що у 35% проваджень ухвалено рішення про закриття через відсутність достатніх доказів. Причина — відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи.

Основна мета перевірки — захистити чесних підприємців і притягнути до відповідальності тих, хто дійсно порушує закон.

"Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає "своїх" і "чужих". Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон, відповідальність буде невідворотною", - наголосив Кравченко.

Кравченко додав, що бізнес давно очікував на гарантії захисту та можливість безпосередньої комунікації з прокуратурою. Для цього створено портал "СтопТиск", який працює не формально - кожне повідомлення опрацьовується, а реакція відомства буде швидкою. 

"Я особисто стежу за його роботою. Це ефективний спосіб забезпечити чесний діалог між прокуратурою та бізнесом", - підсумував він.

В свою чергу Гороховський відзначив, що практика відкриття кримінальних проваджень проти бізнесу з надуманих причин, в розрахунку на "позасудове" врегулювання, має бути випалена вогнем. Підприємці не злочинці і заслуговують на повагу і справедливість. Працюєш у білу – тобі вдячні, тебе поважають, цінують і не заважають працювати. 

Нагадаємо, нова цифрова платформа "Стоп тиск" дозволяє підприємцям подавати звернення безпосередньо до відповідних підрозділів прокуратури. Крім того, готуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають погодження з прокурором реєстрації справ проти бізнесу та слідчих запитів.

Автор:
Ольга Опенько