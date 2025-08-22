Генпрокурор Кравченко анонсував скорочення справ проти бізнесу та запуск платформи "Стоп тиск"

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко 21 серпня провів зустріч із представниками понад 40 бізнес-асоціацій, присвячену зменшенню тиску на підприємців. Під час заходу також представили цифрову платформу "Стоп тиск" у "Дії", яка дозволяє бізнесу звертатися до прокуратури у випадках неправомірних дій правоохоронців.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Української ради бізнесу.

За даними Офісу Генпрокурора, із початку аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, який стартував 26 червня, перевірено близько 23 тисяч справ. За його словами, кількість проваджень зменшилась із 22 396 у липні до 14 605 у серпні. У межах аудиту призначено 2 141 експертизу для ретельного опрацювання матеріалів.

Нова цифрова платформа "Стоп тиск" дозволяє підприємцям подавати звернення безпосередньо до відповідних підрозділів прокуратури. Крім того, готуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають погодження з прокурором реєстрації справ проти бізнесу та слідчих запитів.

Представники бізнес-спільноти позитивно відреагували на таке нововведення. Керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов підкреслив значення відкритого обговорення аналітичних звітів прокуратури щодо справ проти бізнесу.

А заступник гендиректора з корпоративних питань "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков закликав використовувати платформу для боротьби з нелегальною торгівлею підакцизними товарами, як-от тютюновими виробами та вейпами.

Учасники зустрічі також підтримали законопроєкт №12439, який передбачає зміни до КПК, що є важливими для бізнесу.

"Важливим є дати спокій підприємцям, аби всі правоохоронні органи не турбували законослухняний бізнес. Сумлінний бізнес повинен працювати, наповнювати державний бюджет податками", – підсумував Кравченко.

Нагадаємо, Руслан Кравченко був призначений Генеральним прокурором у червні 2025 року та визначив захист бізнесу одним із ключових пріоритетів своєї каденції.

Додамо, станом на кінець липня в Україні триває масштабний аудит кримінальних проваджень, які стосуються підприємницької діяльності. З 21 тисячі справ, що були ідентифіковані як пов’язані з бізнесом, вже закрито близько 7 тисяч.