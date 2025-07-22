Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,07

EUR

48,79

+0,18

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

49,00

48,80

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Мораторій на перевірки бізнесу: Свириденко пояснила, які зміни передбачено

РНБО
РНБО запровадила мораторій на перевірки та будь-яке втручання державних структур у бізнес. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В Україні зупиняють втручання контролюючих органів у роботу бізнесу, натомість запроваджують цифровий контроль і готують реформу правоохоронної системи у сфері підприємництва.

Як пише Delo.ua,  про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Точковий контроль і цифровізація

За її словами, відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики. Планується цифровізувати систему державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в процеси перевірок.

"Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень - вже закриті", - наголосила Свириденко.

Вона зауважила, що головним завданням ініціативи є усунення штучних перешкод, які блокують роботу бізнесу, а також недопущення нових безпідставних проваджень.

Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур 

Крім того, уряд готується внести до Верховної Ради пакет законопроєктів про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Йдеться, зокрема, про зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативних актів.

Згідно з ініціативою, нові кримінальні провадження проти підприємців зможуть погоджувати лише генеральний прокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуться, якщо вони перешкоджають роботі підприємства. Також передбачене закриття "завислих" справ, які не мають достатніх доказів.

Раніше премʼєр-міністерка анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.

Нагадаємо, 21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність

Автор:
Світлана Манько