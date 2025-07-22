Мораторій на перевірки бізнесу: Свириденко пояснила, які зміни передбачено

В Україні зупиняють втручання контролюючих органів у роботу бізнесу, натомість запроваджують цифровий контроль і готують реформу правоохоронної системи у сфері підприємництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Точковий контроль і цифровізація

За її словами, відтепер контроль здійснюватиметься лише точково - там, де дійсно існують високі ризики. Планується цифровізувати систему державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в процеси перевірок.

"Прокуратура та правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. За його результатами, 30% цих проваджень - вже закриті", - наголосила Свириденко.

Вона зауважила, що головним завданням ініціативи є усунення штучних перешкод, які блокують роботу бізнесу, а також недопущення нових безпідставних проваджень.

Нові справи проти бізнесу погоджуватимуть лише керівники регіональних прокуратур

Крім того, уряд готується внести до Верховної Ради пакет законопроєктів про захист бізнесу та реформу контролюючих органів. Йдеться, зокрема, про зміни до Кримінального процесуального кодексу України та інших нормативних актів.

Згідно з ініціативою, нові кримінальні провадження проти підприємців зможуть погоджувати лише генеральний прокурор або керівники прокуратур регіонального рівня. Арешти майна й документів скасовуватимуться, якщо вони перешкоджають роботі підприємства. Також передбачене закриття "завислих" справ, які не мають достатніх доказів.

Раніше премʼєр-міністерка анонсувала запровадження річного мораторію на перевірки бізнесу, запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, а також експериментальний проєкт із відбудови.

Нагадаємо, 21 липня Рада національної безпеки і оборони України запровадила мораторій на перевірки бізнесу державними органами й будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність