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Мораторий на проверки бизнеса: Свириденко объяснила, какие изменения предусмотрены

СНБО
СНБО ввел мораторий на проверки и любое вмешательство государственных структур в бизнес. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

В Украине останавливают вмешательство контролирующих органов в работу бизнеса, вводят цифровой контроль и готовят реформу правоохранительной системы в сфере предпринимательства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Точечный контроль и цифровизация

По ее словам, теперь контроль будет осуществляться лишь точечно - там, где действительно существуют высокие риски. Планируется цифровизировать систему государственного надзора, чтобы сделать невозможным ручное вмешательство в процессы проверок.

"Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По его результатам, 30% этих производств - уже закрыты", - подчеркнула Свириденко.

Она отметила, что главной задачей инициативы является устранение искусственных препятствий, блокирующих работу бизнеса, а также недопущение новых безосновательных производств.

Новые дела против бизнеса будут согласовывать только руководители региональных прокуратур  

Кроме того, правительство готовится внести в Верховную Раду пакет законопроектов о защите бизнеса и реформе контролирующих органов. Речь идет, в частности, об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие нормативные акты.

Согласно инициативе, новые уголовные производства против предпринимателей смогут согласовывать только генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня. Аресты имущества и документов будут отменены, если они препятствуют работе предприятия.

Ранее премьер-министр анонсировала введение годового моратория на проверки бизнеса, запуск грантов на производство боеприпасов и взрывчатых веществ, а также экспериментальный проект по восстановлению.

Напомним, 21 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Автор:
Светлана Манько