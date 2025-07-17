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"Курс на уменьшение аппарата": Свириденко рассказала о первом заседании нового правительства

Юлия Свириденко, министры
Юлия Свириденко провела первое заседание нового правительства. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

После голосования в Верховной Раде 17 июля премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела первое заседание Кабмина. Она призвала министров в максимально короткие сроки определить конкретный план действий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию Свириденко в Facebook.

"Каждый министр должен в максимально короткие сроки определить конкретный план действий. Без абстракций. Эти планы будут представлены публично, обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады, и дальше - регулярная отчетность. Должны выйти на быстрый темп", - отметила премьер.

Ссылаясь на свой положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом, она убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях.

"Кстати, новое правительство - одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. Это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата. Идем работать", - добавила глава нового правительства.

Напомним, сегодня, 17 июля, Юлия Свириденко озвучила приоритетные шаги в должности премьер-министра . Она пообещала достичь реальных положительных результатов, которые почувствует каждый украинец.

Автор:
Татьяна Ковальчук