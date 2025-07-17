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"Курс на зменшення апарату": Свириденко розповіла про перше засідання нового уряду

Юлія Свириденко, міністри
Юлія Свириденко провела перше засідання нового уряду. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Після голосування у Верховній Раді 17 липня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела перше засідання Кабміну. Вона закликала міністрів у максимально короткі терміни визначити конкретний план дій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Свириденко у Facebook.

"Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій. Без абстракцій. Ці плани будуть представлені публічно, обговорені з профільними комітетами Верховної Ради, і далі — регулярна звітність. Повинні вийти на швидкий темп", — зазначила прем’єрка.

Посилаючись на свій позитивний досвід співпраці з економічним комітетом, вона переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках.

"До речі, новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. Це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. Йдемо працювати", — додала очільниця нового уряду.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, Юлія Свириденко озвучила пріоритетні кроки на посаді премʼєр-міністра. Вона пообіцяла досягти на посаді реальних позитивних результатів, які  відчує кожен українець.

Автор:
Тетяна Ковальчук