Меньше министерств — меньше затрат? Зачем власть сокращает государственный аппарат

При формировании нового правительства во главе с Юлией Свириденко планируется оптимизация структуры министерств. В частности, Министерство нацединства объединят с социальной политикой. Экономику, агрополитику и экологию — сведут в одно ведомство. А Минстратегпром присоединят к Минобороне.

О том, почему власти решили начать слияние министерств, в комментарии Delo.ua рассказали политические эксперты.

Почему решили объединить министерства

Политолог Владимир Фесенко напоминает, что планы сократить количество министерств и изменить структуру правительства появились летом 2022 года. Тогда, по его словам, президент Владимир Зеленский поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавил Михаил Фёдоров. Задача заключалась также в упрощении системы управления и сокращении бюрократических расходов.

"Несмотря на амбициозные планы реализовать эти изменения еще в 2023 году, реформу отложили. Причинами стали обострение ситуации на фронте, неудачное контрнаступление и политическая турбулентность в конце 2023 — начале 2024 года", — объясняет Фесенко.

Он добавляет, что к теме реформ вернулись сейчас в рамках более широких изменений в правительстве, в частности, замене премьер-министра. В то же время, по словам Фесенко, реализована лишь часть предварительных замыслов: первоначально планировалось укрупнить или ликвидировать больше министерств, в том числе Министерство молодежи и спорта.

Однако политолог Руслан Бортник считает, что на такой шаг власти пошли по трем причинам. Среди них: попытка перезапустить отношения с новой администрацией Белого дома, "выпустить пар" в обществе, где из-за войны давно не было выборов и убрать несколько фигур, ставших обузой из-за коррупционных скандалов.

"Уровень доверия к правительству находился на уровне 20%, тогда как недоверие превышало 50%. Это побудило власти к кадровым изменениям — чтобы обновить правительственное лицо, снять наиболее токсичные фигуры. Ведь такие рейтинги правительства усиливали ассоциации с президентом, укрепляя его антирейтинг", — отмечает Бортник.

По его словам, эти объединения — попытка сконцентрировать власть в руках ограниченного круга менеджеров, которым президент доверяет. Возможно, речь идет о попытке оптимизировать ресурсы.

"Президент до сих пор придерживается старой модели — неохотно доверяет новым людям, но слишком доверяет тем, кого уже назначил. Часто слишком долго держит их на должностях, даже когда они теряют эффективность", — утверждает политический эксперт.

В то же время наш источник во власти подчеркнул, что решение о ликвидации министерств возникло из-за начатого уголовного производства против министра национального единства Украины Алексея Чернышева.

"Идея с Министерством единства провалилась. Чернышева убрали, а от самого министерства — ни пользы, ни вреда. Так что не было смысла его оставлять. Министерство аграрной политики присоединили к Минэкономики. Такое объединение — не новое, их уже не раз сливали и разделяли", — отметил на правах анонимности представитель власти.

При этом наш источник добавил, что скорее всего в оба министерства просто не нашли соответствующих кандидатов. Но официально шаг по слиянию ведомств назвали экономией бюджетных средств.

Приведет ли реформа министерств к экономии бюджета

Руслан Бортник считает, что экономический эффект от сокращения министерств будет минимален. По его мнению, на нагрузку на государственный бюджет влияет не количество министерств, а чиновников в государственном аппарате.

"Можно объединить хоть 50 министерств, но если не сокращать аппарат хотя бы на 20%, то о миллиардной экономии можно забыть. Без этого уменьшение количества "табличек на дверях" не будет иметь никакого реального эффекта", — говорит он.

Однако с этим мнением не согласен Владимир Фесенко, считающий, что Украине еще не раз придется сократить государственные расходы, чтобы выстоять в условиях войны, если боевые действия будут продолжаться и в 2026 году. Он говорит, что в 2025 году ситуация пока контролируемая, но на 2026 нужно уже сейчас думать, где брать ресурсы для покрытия дефицита бюджета.

"Помощи от США в следующем году, вероятно, не будет. Мы полагаемся на ЕС, но там тоже есть риски. Поэтому придется также договариваться с международными финансовыми учреждениями, а внутри страны проводить бюджетную оптимизацию", — рассказывает Фесенко.

Политолог отмечает, что парламент уже пересмотрел бюджет и утвердил дополнительные расходы на 400 млрд грн перед назначением нового правительства. По его мнению, осенью будет еще один пересмотр — возможно даже с сокращением отдельных расходов и увеличением оборонного бюджета.

"Не исключено, что дальше могут быть ликвидированы и некоторые агентства, в том числе — по вопросам оборонных закупок. Это решение уже критиковали, в частности, депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, считающий создание таких дополнительных структур ошибкой — особенно в условиях войны, когда нужна оперативность, а не новые бюрократические звенья", — говорит политический эксперт.

Владимир Фесенко подчеркивает, что суть реформы должна состоять не только в объединении министерств, но и в реальном сокращении аппарата, что должно уменьшить дублирование функций и снизить затраты. По его словам, теоретически это должно дать экономию, однако на практике опыт показывает, что она часто оказывается значительно меньше, чем ожидается.

"Расходы будут сокращать, и это неизбежно. Хотя уменьшение финансирования, например, в сфере культуры или кино, не решит проблему — это сравнительно малые суммы. Какие самые большие статьи расходов, о которых не принято говорить публично? Например, компенсации семьям погибших. Но эти расходы критически важны", — резюмирует Фесенко.

Напомним, Верховная Рада утвердила новый состав правительства.