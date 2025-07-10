Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов по замороженным российским активам

Европейский Союз перечислил Украине очередной транш в 1 миллиард евро, сформированный из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Эти средства, как отметил глава правительства, будут направлены на поддержание устойчивости государства и реализации проектов быстрого восстановления.

Всего с начала года Украина уже получила более 18,5 миллиарда долларов, сформированных за счет доходов от российских активов, которые были заморожены в результате санкций.

Премьер подчеркнул, что эти ресурсы играют важную роль в поддержании экономической стабильности страны и восстановлении поврежденной инфраструктуры.

В то же время, Украина планирует активизировать усилия для полной конфискации российских государственных активов.

"Инициатива ERA дает хороший результат, но мы на этом не остановимся. На URC-2025 призываем партнеров вместе с нами сформировать правовые инструменты полной конфискации всех российских активов", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в июне Украина получила пятый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) в размере 1 млрд евро.