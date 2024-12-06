$50 млрд для Украины: денег от замороженных активов РФ до конца года не будет — Шмыгаль

Первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в $50 миллиардов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа вопросов" правительству в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Пока продолжается юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году", – сказал Шмыгаль.

Ранее министр финансов заявлял, что средства от анонсированного странами "Большой семерки" кредита для Украины на общую сумму $50 миллиардов, который будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, необходимо растянуть на несколько лет.

По его словам, в проекте госбюджета на 2025 год заложено внешнее финансирование в $38,4 млрд. Поэтому Минфин думает о наилучшем варианте использования $50 млрд, учитывая тот факт, что деньги необходимо растянуть и на финансирование в последующие годы.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

26 октября лидеры стран "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в рамках кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь. от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.

28 ноября Евросоюз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро в рамках пакета поддержки G7.