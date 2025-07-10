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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок прибутків із заморожених російських активів

євро
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС

Європейський Союз перерахував Україні черговий транш в 1 мільярд євро, сформований із прибутків, отриманих від заморожених російських активів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Ці кошти, як зазначив глава уряду, будуть спрямовані на підтримку стійкості держави та реалізацію проєктів швидкої відбудови.

Загалом від початку року Україна вже отримала понад 18,5 мільярда доларів, сформованих за рахунок прибутків від російських активів, які були заморожені внаслідок санкцій.

Прем’єр наголосив, що ці ресурси відіграють важливу роль у підтримці економічної стабільності країни та у відновленні пошкодженої інфраструктури.

Водночас Україна планує активізувати зусилля для повної конфіскації російських державних активів.

"Ініціатива ERA дає хороший результат, але ми на цьому не зупинимося. На URC-2025 закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, у червні Україна отримала п’ятий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)(ERA) у розмірі 1 млрд євро.

Автор:
Тетяна Гойденко