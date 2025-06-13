Україна отримала ще 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів

Україна отримала п’ятий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)(ERA) у розмірі 1 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За словами глави уряду, залучені кошти будуть спрямовані на покриття ключових видатків державного бюджету.

Загалом, від початку дії ініціативи ERA, ЄС вже надав Україні 7 млрд євро. Фінансування здійснюється за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

"Дякуємо нашим партнерам за послідовну та надійну підтримку. Разом змусимо агресора заплатити за всі завдані Україні збитки", — наголосив Шмигаль.

Міністр фінансів України Сергій Марченко додав, що у 2025 році Європейський Союз надав Україні 10,5 млрд євро прямої бюджетної підтримки. Це найбільший внесок серед усіх міжнародних партнерів.

За його словами, фінансування надійшло в межах інструментів ERA та Ukraine Facility.

Нагадаємо, попередній транш фінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи ERA Україна отримала на початку травня.

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.