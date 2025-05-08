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Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у рамках програми ERA

євро, ЄС
Болгарія продала облігації на 4 млрд євро. / Pixabay

Україна отримала транш фінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці кошти отримано завдяки прибуткам від заморожених активів центрального банку Росії. Вони будуть спрямовані на покриття критично важливих витрат бюджету та зміцнення держави.

"Цей транш — частина справедливого та послідовного підходу: агресор має заплатити за руйнування, які він приніс на нашу землю", - наголосив Шмигаль.

Про механізм ERA

Фінансування в межах ініціативи ERA передбачає залучення 50 млрд доларів США від країн G7. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватися за рахунок прибутків від заморожених російських суверенних активів.

Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами над використанням російських активів для підтримки своєї економіки та оборони.

Додамо, за попередніми оцінками, відновлення України після завершення війни може обійтися в 500 мільярдів євро. Заморожені активи РФ стануть основним джерелом фінансування відбудови України.

Автор:
Ольга Опенько