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Украина получила 1 млрд. евро от ЕС в рамках программы ERA

евро, ЕС
Болгария продала облигации в 4 млрд евро. / Pixabay

Украина получила транш финансовой помощи от Европейского Союза в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Эти средства получены благодаря прибылям от замороженных активов центрального банка России. Они будут направлены на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление государства.

"Этот транш — часть справедливого и последовательного подхода: агрессор должен заплатить за разрушения, которые он принес на нашу землю", — подчеркнул Шмыгаль.

О механизме ERA

Финансирование в рамках инициативы ERA предполагает  привлечение 50 млрд долларов США  от стран G7 Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных русских суверенных активов.

Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.

Добавим, по предварительным оценкам, восстановление Украины после завершения войны может обойтись в 500 миллиардов евро. Замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.

Автор:
Ольга Опенько