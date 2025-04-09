Украина получила третий транш от ЕС в размере 1 миллиарда евро

9 апреля Украина получила третий транш финансовой помощи от Европейского Союза в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных потребностей государственного бюджета.

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Об этом сообщает Министерство финансов.

Инициатива ERA предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов США, из которых взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро (эквивалентно 20 млрд долларов). Из этой суммы уже перечислено 5 млрд евро, а остальные будут поступать траншами до конца 2025 года.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что с начала 2025 года ЕС предоставил Украине 8,5 млрд евро — больше всех международных доноров. Финансирование происходит по инициативе ERA и финансовому инструменту Ukraine Facility.

По его словам, последовательная и предполагаемая поддержка ЕС является ключевой для обеспечения финансовой стабильности государства.

Во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом в Брюсселе стало известно, что транш в 1 млрд евро является частью программы, которая финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

В ходе переговоров стороны обсудили макроэкономическую ситуацию в Украине, ход реформ, процесс восстановления страны, а также полную конфискацию российских суверенных активов. Шмигаль подчеркнул, что эти активы должны стать ключевым источником финансирования восстановления Украины.

Европейский Союз остается крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки для Украины с февраля 2022 года — общая сумма уже превысила 50,5 млрд. евро.

Добавим, в начале апреля Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в размере 3,5 млрд. евро в рамках программы. Украина Facility.

По предварительным оценкам, восстановление Украины по завершении войны может обойтись в 500 миллиардов евро и замороженные активы РФ станут основным источником финансирования восстановления Украины.