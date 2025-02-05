Euroclear перечислит Украине 2 млрд. евро от замороженных российских активов

Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года планирует осуществить второй платеж в Европейский фонд для Украины на сумму около 2 млрд. евро. Это денежные средства, полученные как процентный доход от замороженных российских активов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Euroclear.

"Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года состоится в марте 2025 года и должен составить около 2 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

Ранее, в июле 2024 года, Euroclear уже совершил первый платеж в размере 1,55 млрд евро за первое полугодие.

Помимо перевода средств в фонд Украины, Euroclear также уплатит 1,7 млрд евро налогов в Бельгию с полученной прибыли.

В общей сложности за 2024 год компания заработала 6,9 млрд евро от управления этими активами.

К концу декабря 2024 года на балансе Euroclear Bank сохранялось 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро – это замороженные российские активы. Общая сумма заблокированных российских активов в мире оценивается в 260 миллиардов евро.

Напомним, в марте 2024 года Европейская комиссия наконец-то предложила использовать 90 процентов доходов от хранящихся в Европе замороженных российских активов на закупку оружия для Киева. По данным исполнительной власти ЕС, это составляет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.