Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

--0,04

EUR

43,12

+0,25

Наличный курс:

USD

41,72

41,70

EUR

43,65

43,50

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Euroclear перечислит Украине 2 млрд. евро от замороженных российских активов

Euroclear перечислит Украине 2 млрд. евро от замороженных российских активов
Ожидается, что платеж состоится в марте

Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года планирует осуществить второй платеж в Европейский фонд для Украины на сумму около 2 млрд. евро. Это денежные средства, полученные как процентный доход от замороженных российских активов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Euroclear.

"Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года состоится в марте 2025 года и должен составить около 2 миллиардов евро", — говорится в сообщении.

Ранее, в июле 2024 года, Euroclear уже совершил первый платеж в размере 1,55 млрд евро за первое полугодие.

Помимо перевода средств в фонд Украины, Euroclear также уплатит 1,7 млрд евро налогов в Бельгию с полученной прибыли.

В общей сложности за 2024 год компания заработала 6,9 млрд евро от управления этими активами.

К концу декабря 2024 года на балансе Euroclear Bank сохранялось 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро – это замороженные российские активы. Общая сумма заблокированных российских активов в мире оценивается в 260 миллиардов евро.

Напомним, в марте 2024 года Европейская комиссия наконец-то предложила использовать 90 процентов доходов от хранящихся в Европе замороженных российских активов на закупку оружия для Киева. По данным исполнительной власти ЕС, это составляет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

Автор:
Татьяна Гойденко