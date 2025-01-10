Украина получила €3 млрд от ЕС, обеспеченных доходами от российских замороженных активов

В госбюджет Украины поступило 3 млрд евро от Европейского Союза – впервые средства направлены за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Финансирование является частью инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), которая предусматривает выделение Украине 50 млрд. долларов США.

Отмечается, что Европейский Союз обязуется предоставить 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США) до конца 2025 года. Это решение стало ключевым элементом международной поддержки Украины в борьбе с агрессией России.

По официальным данным, в ЕС заморожены активы центрального банка России на сумму 210 млрд евро. Их доходы в зависимости от уровня процентных ставок оцениваются в 2,5–3 млрд евро в год.

Это первый транш средств от Евросоюза, обеспеченных доходами от российских замороженных активов. Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы.

Полученные средства будут направлены на:

социальные выплаты;

финансирование Вооруженных Сил Украины;

восстановление критической инфраструктуры;

поддержание макроэкономической стабильности

" Это необходимая и своевременная инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины, нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте и обеспечению социальной сферы. Благодарен партнерам из ЕС за реализацию механизма, который заставляет Россию платить за ущерб, который она наносит Украине" , — подчеркнул Марченко.

Инициатива ERA стала первым шагом по использованию доходов от замороженных активов России в пользу Украины.

"Таким образом претворяем в жизнь принцип "Россия заплатит" и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году", — добавил премьер-министр Денис Шмигаль.

Напомним, в декабре Министерство финансов США объявило о выделении $20 миллиардов кредита Украине в рамках инициативы G7, предусматривающей общую помощь на $50 миллиардов за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.