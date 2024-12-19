Всемирный банк дает Украине $2,05 млрд, часть средств – доходы от замороженных активов РФ

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансирования более чем на $2 млрд долларов. Миллиард из этой суммы впервые предоставят за счет замороженных российских активов.

Об этом идет речь на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил программу политики развития (DPO) для Украины, направленную на "ужесточение основы экономической политики для устойчивого роста и улучшения финансовой стабильности".

Она предусматривает финансирование в размере $1,05 млрд с использованием ресурсов МБРР, усиленных через Украинский трастовый фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE), дополняемых кредитными гарантиями Японии и Великобритании.

Также финансовый пакет включает в себя грант в размере 1 млрд долларов из замороженных активов РФ от Фонда содействия привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление финансового посредничества Украины (FORTIS Ukraine FIF), распорядителем которого является Всемирный банк.

Сообщается, что новый пакет направлен на укрепление финансовой и экономической стабильности Украины и улучшение макрофинансовой стабильности.

Напомним, исполнительный совет Всемирного банка 10 октября одобрил создание фонда финансового посредничества (FIF) для поддержки Украины, взносы в который ожидаются от США, Канады и Японии.

В декабре Министерство финансов США объявило о выделении $20 миллиардов кредита Украине в рамках инициативы G7, предусматривающей общую помощь на $50 миллиардов за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

26 октября лидеры стран "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в пределах кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.

28 ноября Евросоюз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро в рамках пакета поддержки G7.