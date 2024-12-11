США дают Украине в долг $20 млрд: его будут гасить доходами от замороженных российских активов

Министерство финансов США объявило о выделении $20 млрд кредита Украине в рамках инициативы G7, которая предусматривает общую помощь на $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

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Об этом сообщает официальный сайт Министерства финансов США

Отмечается, что кредит выделяется в рамках инициативы G7 – ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), которая предусматривает помощь Украине на общую сумму в $50 млрд. Свои взносы также вносят страны ЕС, Великобритания, Канада и Япония.

"$50 миллиардов долларов, которые "Большая семерка" коллективно предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и прочего, важного для ее отважного сопротивления", — подчеркнула министр финансов США Джанет Йеллен.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что эти средства уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны для Украины.

"Мы заставим агрессора заплатить за разрушение, и это промежуточный шаг. Ведь наша цель неизменна – полная конфискация всех суверенных активов России в пользу Украины", – подчеркнул глава украинского правительства.

В Министерстве финансов Украины уточнили, что средства налогоплательщиков Украины или налогоплательщиков стран G7 и ЕС не будут использоваться для финансирования расходов, связанных с ссудой. В ведомстве отметили, что $20 млрд. от США позволят обеспечить приоритетные потребности госбюджета Украины начиная с 2025 года.

Ранее сообщалось, что первый транш в рамках кредита от стран "Большой семерки" на общую сумму в 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, поступит в Украину уже в 2025 году.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

26 октября лидеры стран "Большой семерки" договорились предоставить Украине кредит в размере $50 миллиардов в рамках новой инициативы – экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в пределах кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.

28 ноября Евросоюз подписал меморандум о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд евро в рамках пакета поддержки G7.