ЕС решил не передавать Украине €5 млрд из прибыли от замороженных российских активов: в чем причина

В марте Европейская комиссия наконец-то предложила использовать 90 процентов доходов от замороженных российских активов, хранящихся в Европе, на закупку оружия для Киева. По данным исполнительной власти ЕС, это составляет от 2,5 до 3 миллиардов евро в год.

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Об этом пишет Politico со ссылкой на ответ Euroclear.

Но блок ограничивает помощь Украине доходами, которые были накоплены после 15 февраля 2024 года. Прибыль, полученная к этому времени в течение 2022 и 2023 годов в размере 5 миллиардов евро, останется в брюссельском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Согласно данным Еврокомиссии, эти 5 миллиардов евро являются буфером, позволяющим оплатить текущие и потенциальные судебные иски в России и других странах.

Издание пишет, что средства предназначены для "расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг... из-за войны в Украине". При этом Euroclear понесла лишь 34 миллиона евро потери дохода из-за прямых последствий войны.

"Прибыли за 2022-2023 гг., связанные с российскими обездвиженными активами, отделяются от доходов" обычного бизнеса. Мы не распределяем эти доходы между акционерами и сохраняем их до получения дальнейших указаний", - говорится в ответе Euroclear.

Как отреагировали в Украине

Украина не соглашается с таким объяснением, министр юстиции Денис Малюска назвал его ошибкой во время дискуссии в Брюсселе на прошлой неделе.

"Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро - буфер для Euroclear. Это слишком большая [сумма] денег, чтобы быть буфером для любого потенциального иска", - сказал Малюска.

Однако эксперты по праву отметили, что арест доходов задним числом был бы юридическим "минным полем", объясняющим, почему предложение ЕК не охватывает доходы, полученные в 2022 и 2023 годах.

Издание пишет, что если юридические риски не материализуются до 2027 года, Euroclear должен передать ЕС 10 процентов страховой сети, но никак не 5 миллиардов евро доходов, полученных в 2022 и 2023 годах, по словам чиновника ЕС.

ЕС разработал механизм передачи Украине доходов из замороженных активов РФ

19 марта Европейский Союз подготовил предложения, согласно которым Украина начнет получать доходы от замороженных российских активов уже в июле.

Согласно предложениям ЕС доля доходов от замороженных активов будет перечисляться в ЕС два раза в год до снятия санкций. Сначала средства будут направлены в Европейский фонд мира, а затем передаваться Украине.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов, для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Недавно Верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к соглашению об использовании средств, полученных от процентов от замороженных активов России.