ЄС вирішив не передавати Україні €5 млрд з прибутку від заморожених російських активів: в чому причина

У березні Європейська комісія нарешті запропонувала використати 90 відсотків доходів від заморожених російських активів, які зберігаються в Європі, на закупівлю зброї для Києва. За даними виконавчої влади ЄС, це становить від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.

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Про це пише Politico з посиланням на відповідь Euroclear.

Але блок обмежує допомогу Україні тими доходами, які були накопичені після 15 лютого 2024 року. Прибуток, отриманий до цього часу протягом 2022 і 2023 у розмірі 5 мільярдів євро, залишиться в брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з даними Єврокомісії, ці 5 мільярдів євро, є буфером, що дозволяє оплатити поточні та потенційні судові позови в Росії та інших країнах.

Видання пише, що кошти призначені для "витрат, ризиків і збитків, понесених центральними депозитаріями цінних паперів... через війну в Україні". При цьому Euroclear зазнала лише 34 мільйонів євро втрат доходу через прямі наслідки війни.

"Прибутки за 2022-2023 рр., пов’язані з російськими знерухомленими активами, відокремлюються від прибутків "звичайного бізнесу. Ми не розподіляємо ці прибутки між акціонерами і зберігаємо їх до отримання подальших вказівок", — йдеться у відповіді Euroclear.

Як відреагували в Україні

Україна не погоджується з таким поясненням, міністр юстиції Денис Малюська назвав його помилкою, під час дискусії в Брюсселі минулого тижня.

"Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро є буфером для Euroclear. Це надто велика [сума] грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного позову", — сказав Малюська.

Проте експерти з права відзначили, що арешт прибутків заднім числом був би юридичним "мінним полем", що пояснює, чому пропозиція ЄК не охоплює доходи, отримані в 2022 і 2023 роках.

Видання пише, що якщо юридичні ризики не матеріалізуються до 2027 року, Euroclear має передати ЄС 10 відсотків страхової мережі, але аж ніяк не 5 мільярдів євро прибутків, отриманих у 2022 та 2023 роках, за словами чиновника ЄС.

ЄС розробив механізм передачі Україні прибутків із заморожених активів РФ

19 березня Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.

Згідно з пропозиціями ЄС, частка доходів від заморожених активів буде перераховуватися до ЄС два рази на рік до зняття санкцій. Спочатку кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, а потім передаватися Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.