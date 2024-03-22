Перший мільярд із заморожених активів РФ надійде у липні і може піти на фінансування зброї

Лідери країн Європейського Союзу підтримали ініціативу Європейської комісії про фінансування військової допомоги Україні шляхом використання коштів, отриманих від замороження російських активів.

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Про це розповіла президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Укрінформ".

Завдяки цій схемі, перший транш у розмірі одного мільярда євро може бути перерахований Україні вже до початку липня.

"Раді, що лідери підтримали нашу пропозицію використати... доходи від заморожених російських активів. Це забезпечить фінансування озброєння України", - сказала журналістам фон дер Ляйєн.

Вона також підкреслила, що ЄС продовжить підтримувати Україну в її зусиллях з відбиття російської агресії. Це рішення надасть фінансування для придбання військового обладнання, необхідного Україні в умовах війни.

"Ми можемо очікувати, що вдасться зібрати близько 3 мільярдів євро у 2024 році, і подібні суми протягом наступних років», - додала вона.

Як пише "Європейська правда", саміт глав держав та урядів ЄС у четвер опублікував звіт, у якому відзначено, що лідери розглянули прогрес про спрямування доходів від знерухомлених активів Росії на благо України, включаючи можливість фінансування військової підтримки, хоча раніше це обговорювалося дуже поверхнево.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонував ініціативу, згідно з якою 90% заморожених російських активів мають бути спрямовані до спеціального фонду, який використовуватиметься для фінансування закупівлі озброєнь для України.

За даними Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС. Далі, згідно з планом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і можуть бути використані на користь України.

Додамо, що прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що ЄС не зможе передати вилучені доходи від активів РФ на відновлення України, якщо вона програє війну, тому їх слід пустити саме на зброю. А голова нацбанку Латвії Мартінш Казакс заявив, що західні політики повинні перестати турбуватися про фінансові та юридичні наслідки вилучення доходів із заморожених російських активів для озброєння України.

Проте, Європейський союз, ймовірно, не наважиться конфіскувати активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів, але верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.