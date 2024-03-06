У Британії знайшли рішення, як передати Україні заморожені активи РФ

Британія готова надати Україні всі заморожені активи російського центрального банку у країні за умови, що Росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, пише The Guardian.

За його словами, ці кошти будуть використані як гарантія виплати репарацій.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які фактично використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх повернемо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути дієвим виходом", - заявив Кемерон.

Він підкреслив, що Британія прагне домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у питанні передачі Україні заморожених російських активів, але якщо не вдасться досягти консенсусу, Сполучене королівство піде цим шляхом разом із союзниками, які захочуть приєднатися.

Кемерон не вважає, що конфіскація активів центробанку РФ якимось чином підірве репутацію Лондона

Як зауважує видання, це перший випадок, коли в Британії так детально розкрили цю пропозицію, що, мабуть, підкреслює політичну підтримку такого плану в США.

Перевага цього плану полягає в тому, що конфісковані активи вважатимуться повернутими до Росії після виплати репарацій. Але недолік цієї пропозиції полягає в тому, що вона передбачає, що Україна здобуде військову перемогу, а Москва, яка переможе, буде готова виплатити репарації за шкоду, яку вона завдала Україні, що зараз здається неймовірним.

Подібне привласнення державних активів відбувалося й раніше, зокрема санкціонований ООН конфіскація США мільярдів доларів іракських коштів, які були призначені для репарацій Кувейту після вторгнення в 1990 році. Але Росія накладе вето на будь-який крок ООН щодо схвалення арешту її активів.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Кілька тижнів тому американські сенатори представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати такі активи. Крім того, документ гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації активів, будуть спрямовані на відновлення України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла постанову, згідно з якою центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС.

Проте, Європейський союз, ймовірно,не наважиться конфіскувати активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7.

Нещодавно міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер публічно розкритикував думку міністра фінансів США Джанет Єллен про те, що було б законно конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, що свідчить про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7) у цьому питанні.