Рада Євросоюзу зробила крок до конфіскації заморожених активів РФ

Сьогодні Рада Європейського Союзу прийняла рішення та постанову, згідно з якими центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів Центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС

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Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Також центральні депозитарії повинні окремо зберігати відповідні доходи. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Дане рішення відкриває ЄР шлях до прийняти рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного з цих чистих прибутків, для підтримки України, її відновлення та відбудови.

Цей фінансовий внесок може бути спрямований через бюджет ЄС до Фонду України, щодо якого Рада та Європейський парламент досягли попередньої угоди 6 лютого 2024 року.

Зазначається, що виходячи із ризиків та вартості утримання цих активів та резервів ЦБ РФ, кожен центральний депозитарій може звернутися до свого наглядового органу з проханням дозволити вивільнення частки цього чистого прибутку з огляду на дотримання статутного капіталу та ризиків.

У Бельгії запропонували новий план щодо заморожених активів

Уряд Бельгії запропонував країнам G7 новий план щодо того, як використати кошти заморожених російських активів та доходів із них на користь України. Ідея полягає в тому, щоб залучити борг РФ перед Україною під заставу активів, намагаючись таким чином вибудувати компромісну позицію.

Союзники України можуть випустити боргові зобов'язання і використовуючи активи РФ як заставу для погашення боргу, вимагати від Росії відшкодування збитків за випущеними зобов'язаннями. Цей крок дозволить подолати правові бар'єри, що стоять на шляху конфіскації російських фінансових ресурсів.

При цьому, країни ЄС погодили план Єврокомісії з передачі прибутку, отриманого від заморожених російських активів, до спеціального фонду, з якого ці гроші надалі можна буде використати для відновлення України.

Проте, Європейський союз, ймовірно, не наважиться конфіскувати активи центрального банку Російської Федерації, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Джерело фото: ua.depositphotos.com