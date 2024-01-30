Країни ЄС погодили план передачі Україні прибутку від заморожених російських активів

Країни ЄС погодили план Єврокомісії з передачі прибутку, отриманого від заморожених російських активів, до спеціального фонду, з якого ці гроші надалі можна буде використати для відновлення України.

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Про це повідомив брюсельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

"Посли ЄС нарешті дали зелене світло першому кроку - відклавши доходи від замороженим російських активів на окремий рахунок", - написав Юзвяк.

За його словами, наступним кроком має стати "фактичне надсилання готівки до України".

EU ambassadors finally green lighted the first step tonight - putting aside proceeds of frozen 🇷🇺assets in a separate account. now its all about agreeing next step: actually sending the cash to 🇺🇦 https://t.co/IC9iRXubxI — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2024

"Посли ЄС щойно погодили принципову позицію щодо використання надприбутків, пов’язаних із нерухомими активами для підтримки реконструкції України", - йдеться у дописі постійного представництва Бельгії при ЄС.

Як пише Financial Times, рішення було одноголосно прийнято на зустрічі послів ЄС, а найближчими тижнями його потрібно буде формалізувати.

Відповідно до угоди, прибуток депозитарію Euroclear від інвестування заморожених активів реєструватиметься окремо і не виплачуватиметься акціонерам.

Згодом кошти передадуть до спеціального фонду ЄС для адресної підтримки України — рішення про цю передачу усі країни Євросоюзу також мають одноголосно підтримати.

Як наголошується в проекті угоди, такий механізм "відповідатиме договірним зобов'язанням, а також праву ЄС та міжнародному праву".

Зазначається, що доходи із заморожених у Європейському Союзі російських активів становитимуть до €3 мільярдів на рік або €15 мільярдів в період з 2023 до 2027 року. Сума залежатиме від процентних ставок протягом цього періоду.

Конфіскація заморожених російських активів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Нещодавно верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від відсотків від заморожених активів Росії.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com