Страны ЕС согласовали план передачи Украине прибыли от замороженных российских активов

Страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины.

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Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк.

"Послы ЕС наконец-то дали зеленый свет первому шагу - отложив доходы от замороженных российских активов на отдельный счет", - написал Юзвяк.

По его словам, следующим шагом должна стать "фактическая отправка наличных денег в Украину".

EU ambassadors finally green lighted the first step tonight - putting aside proceeds of frozen 🇷🇺assets in a separate account. now its all about agreeing next step: actually sending the cash to 🇺🇦 https://t.co/IC9iRXubxI — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 29, 2024

"Послы ЕС только согласовали принципиальную позицию по использованию сверхприбылей, связанных с недвижимыми активами для поддержки реконструкции Украины", - говорится в сообщении постоянного представительства Бельгии при ЕС.

Как пишет Financial Times, решение было единогласно принято на встрече послов ЕС, а в ближайшие недели его нужно будет формализовать.

Согласно договору, прибыль депозитария Euroclear от инвестирования замороженных активов будет регистрироваться отдельно и не будет выплачиваться акционерам.

Со временем средства передадут в специальный фонд ЕС для адресной поддержки Украины — решение об этой передаче всем странам Евросоюза также должны единогласно поддержать.

Как отмечается в проекте соглашения, такой механизм будет "соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву".

Отмечается, что доходы с замороженных в Европейском Союзе российских активов составят до 3 миллиардов евро в год или 15 миллиардов евро в период с 2023 по 2027 год. Сумма будет зависеть от процентных ставок в течение этого периода.

Конфискация замороженных российских активов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что комиссия работает над предложением объединить часть доходов, полученных от замороженных российских государственных активов для помощи Украине в ее послевоенном восстановлении.

Она сказала, что стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 211 миллиарда евро (223 миллиарда долларов), отметив, что ЕС решил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

При этом в Евросоюзе месяцами обсуждают возможность передачи Украине прибыли, полученной от таких активов.

Недавно верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС пришли к согласию по использованию средств, полученных от процентов от замороженных активов России .

Украина в свою очередь сообщила западным союзникам, что предоставление ей процентов, начисленных из замороженных российских активов, будет недостаточным для компенсации ущерба, нанесенного войной, поэтому в Киеве надеются получить активы в полном объеме.

Источник фото: ua.depositphotos.com