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ЄС продовжив санкції проти Росії до серпня
Рада Європейського союзу продовжила ще на шість місяців до 31 липня 2024 року свої обмежувальні заходи проти Росії через продовження нею війни проти України. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Йдеться про санкції, які спочатку були запроваджені 31 липня 2014 року у відповідь на дії РФ, що дестабілізували ситуацію в Україні. У лютому 2022 року їх було значно розширено у відповідь на повномасштабну військову агресію проти України.
На даний час вони складаються з широкого спектру галузевих заходів, включаючи обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.
Санкції також охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським транспортом нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від системи SWIFT кількох російських банків та призупинення діяльності та ліцензій кількох російських держЗМІ через поширення ними дезінформації. Крім того, ЄС запровадив певні заходи з посилення протидії обходу згаданих обмежень.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
До санкцій також належать обмеження на економічні відносини з окупованими Росією Кримом та Севастополем, а також окупованими нею частинами Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, персональні санкції (заморожування активів та заборона в'їзду) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.
"Поки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань з міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, запроваджені ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року ЄС ухвалив уже 12 пакетів нових санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії до України. Останній був ухвалений у грудні 2023 року. За повідомленнями ЗМІ, нині ЄС готує і 13-й пакет. Зазначимо також, що до кожного нового пакету санкцій ЄС проти РФ приєднується й Швейцарія, яка до союзу не входить.