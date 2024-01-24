ЄС готує 13-й пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

Європейський Союз готує 13-й санкційний пакет проти Росії та фінансову підтримку для Києва напередодні другої річниці війни, намагаючись таким чином відновити обсяги західної допомоги Україні.

Про це пише Financial Times.

Повідомляється, що пакет включатиме нові обмеження для компаній і фізичних осіб, пов’язаних із повномасштабним вторгненням в Україну та 5 мільярдів євро військової допомоги на рік та прибуток, отриманий від заморожених активів Росії.

Видання пише, що нові санкції ЄС будуть зосереджені на розширенні кола осіб, активи яких будуть заморожені, заборони на поїздки, але навряд чи вони включатимуть заборону на імпорт російського алюмінію, як того вимагають Польща та країни Балтії.

При цьому, Велика Британія наклала обмеження на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють поставки недорогоцінних металів російського виробництва, а також заборонила імпорт російських алмазів, алюмінію, міді і нікелю.

Проте, російські алюмінієві вироби є одними з товарів, які перебувають у центрі уваги для наступного пакету санкцій ЄС проти Росії, пише POLITICO. Процес виплавки алюмінію потребує величезної кількості електроенергії, а ціни на енергію складають до 40 відсотків виробничих витрат. Таким чином, санкції проти російського алюмінію є ще одним способом санкцій щодо російської енергетики.

Також в пакет може може увійти угода про виділення Києву 50 мільярдів євро, які все кілька разів блокувала Угорщина.

"Це гроші, зброя та санкції... Але через два роки є межі того, що ми можемо зробити, — сказав один дипломат ЄС, який брав участь у переговорах щодо пакету.

FТ пише, Інші пропозиції також можуть бути пом’якшені, щоб отримати підтримку, оскільки попередні спроби деяких держав-членів заборонити експорт російського ядерного палива та скрапленого природного газу до ЄС провалилися через відсутність консенсусу.

ЄС не наважиться конфіскувати російські активи

Що стосується конфіскації російських активів, більшість з яких знаходиться в Європі, то згідно з повідомленням, ця ідея навряд чи отримає підтримку від Італії, Франції та Німеччини.

Попри те, що верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель повідомив, що країни-члени ЄС дійшли згоди стосовно використання коштів, отриманих від заморожених активів Росії, Європейський союз, ймовірно, не конфіскує активи центрального банку РФ, які наразі заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем, країна якого головує в ЄС до липня, дуже стримано ставиться до можливості конфіскації російських активів. Крім того, Москва пообіцяла у відповідь конфіскувати західні активи в Росії, які, за деякими даними, оцінюються в 288 мільярдів доларів.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.